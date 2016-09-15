Виталий Мутко: «Зенит» провел невероятный матч

Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал победу «Зенита» в матче первого тура группового раунда Лиги Европы с «Маккаби» (4:3).

«Семь голов - это что-то невероятное. За такое и нужно любить футбол. «Зенит» - команда другого порядка. Но с другой стороны, парни из «Маккаби» забили очень хорошие мячи. Надеюсь, что такого больше не повторится, - сказал Мутко.

Напомним, «Зенит» проигрывая по ходу матча «Маккаби» 0:3, отыгрался, забив за 15 минут четыре мяча.

Видеообзор матча «Маккаби» - «Зенит» 3:4.