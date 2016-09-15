Шота Арвеладзе: Надеюсь, больше не столкнусь с тем, что произошло в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Маккаби» Шота Арвеладзе подвел итоги матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (3:4).

- Почему не сделали замены раньше?

- Я произвел замены после того, как «Зенит» забил и удалили Дасу. Мы были на подъеме, и я не думал, что нужно что-то менять раньше. Мы должны стать лучше, это действительно важно. Когда «Зенит» забил первый гол, мы должны были продолжать играть и даже когда остались вдесятером, нужно было противостоять сопернику. Это стало проблемой и привело к краху.

- Что вы сказали команде после матча?

- Я ничего не говорил.

- У вас были подобные игры в карьере?

- Я проигрывал 0:3, и мы сыграли вничью 3:3, когда был игроком. Как тренер я никогда не сталкивался с подобным. И надеюсь, никогда не столкнусь снова.

- Как этот матч скажется на команде?

- Я не буду говорить, что ничего не случилось, но мы должны отпустить это. В прошлом году, я уверен, у них были трудные игры, но это было как две игры по 90 минут. Мы не должны все время думать об этом: у нас матч чемпионата через несколько дней. Это закончилось, это в прошлом. Мы должны проанализировать эту игру и стать сильнее. Должны увидеть, где мы допустили ошибки, и не допускать их снова, - цитирует Арвеладзе официальный сайт «Маккаби».

Напомним, «Зенит» в Израиле обыграл «Маккаби» со счетом 4:3. По ходу встречи команда из Тель-Авива вела 3:0. Дубль сделал Харис Медуньянин, еще один мяч в ворота Юрия Лодыгина забил Видар Кьяртанссон. Начиная с 77-й минуты, петербуржцы забили четыре мяча подряд, их авторами стали Александр Кокорин, Жозе Маурисио, Жулиано и Лука Джорджевич.

С 81-й минуты «Маккаби» играл вдесятером после удаления Элиазера Даси.

Команды выступают в группе D, куда еще попали АЗ и «Дандолк». Голландская и ирландская команды завершили очный матч ничьей 1:1. 29 сентября «Зенит» примет АЗ в Санкт-Петербурге, а «Дандолк» сыграет в Дублине с «Маккаби».