Шота Арвеладзе: Надеюсь, больше не столкнусь с тем, что произошло в матче с «Зенитом»
Главный тренер «Маккаби» Шота Арвеладзе подвел итоги матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (3:4).
- Почему не сделали замены раньше?
- Я произвел замены после того, как «Зенит» забил и удалили Дасу. Мы были на подъеме, и я не думал, что нужно что-то менять раньше. Мы должны стать лучше, это действительно важно. Когда «Зенит» забил первый гол, мы должны были продолжать играть и даже когда остались вдесятером, нужно было противостоять сопернику. Это стало проблемой и привело к краху.
- Что вы сказали команде после матча?
- Я ничего не говорил.
- У вас были подобные игры в карьере?
- Я проигрывал 0:3, и мы сыграли вничью 3:3, когда был игроком. Как тренер я никогда не сталкивался с подобным. И надеюсь, никогда не столкнусь снова.
- Как этот матч скажется на команде?
- Я не буду говорить, что ничего не случилось, но мы должны отпустить это. В прошлом году, я уверен, у них были трудные игры, но это было как две игры по 90 минут. Мы не должны все время думать об этом: у нас матч чемпионата через несколько дней. Это закончилось, это в прошлом. Мы должны проанализировать эту игру и стать сильнее. Должны увидеть, где мы допустили ошибки, и не допускать их снова, - цитирует Арвеладзе официальный сайт «Маккаби».
Напомним, «Зенит» в Израиле обыграл «Маккаби» со счетом 4:3. По ходу встречи команда из Тель-Авива вела 3:0. Дубль сделал Харис Медуньянин, еще один мяч в ворота Юрия Лодыгина забил Видар Кьяртанссон. Начиная с 77-й минуты, петербуржцы забили четыре мяча подряд, их авторами стали Александр Кокорин, Жозе Маурисио, Жулиано и Лука Джорджевич.
С 81-й минуты «Маккаби» играл вдесятером после удаления Элиазера Даси.
Команды выступают в группе D, куда еще попали АЗ и «Дандолк». Голландская и ирландская команды завершили очный матч ничьей 1:1. 29 сентября «Зенит» примет АЗ в Санкт-Петербурге, а «Дандолк» сыграет в Дублине с «Маккаби».
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция