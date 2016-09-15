Аксель Витсель: Всегда боритесь до последней секунды
Полузащитник
«Зенита» Аксель Витсель прокомментировал победу питерской команды в матче
первого тура группового раунда Лиги Европы с «Маккаби» (4:3).
«Это камбэк» Какое начало нашей кампании в Лиге Европы. Всегда боритесь до последней секунды», - написал Витсель в твиттере.
THAT comeback 💪💪💪 pic.twitter.com/zQSwBWVyBn— Axel Witsel (@axelwitsel28) 15 сентября 2016 г.
What a way to kick off our #Europaleague campaign! Always fight till the last second! #MaccabiZenit 🙏👆#NeverStop #AW28— Axel Witsel (@axelwitsel28) 15 сентября 2016 г.
Напомним, «Зенит»
проигрывая по ходу матча «Маккаби» 0:3, отыгрался,
забив за 15 минут четыре мяча.
Видеообзор матча «Маккаби» - «Зенит» 3:4.
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция