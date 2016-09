Аксель Витсель: Всегда боритесь до последней секунды

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель прокомментировал победу питерской команды в матче первого тура группового раунда Лиги Европы с «Маккаби» (4:3).

«Это камбэк» Какое начало нашей кампании в Лиге Европы. Всегда боритесь до последней секунды», - написал Витсель в твиттере.

What a way to kick off our #Europaleague campaign! Always fight till the last second! #MaccabiZenit 🙏👆#NeverStop #AW28