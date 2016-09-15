«Маккаби» – «Зенит». В заключительные 15 минут питерцы нанесли 9 ударов по воротам

В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» в гостях обыграл израильский клуб «Маккаби» – 4:3, уступая 0:3.

По данным InStat, хозяева превзошли «Зенит» по выигранным единоборствам – 68 против 60 и удачным отборам мяча – 21 против 11. «Зенит», в свою очередь, больше владел мячом – 57% времени против 43%, сделал больше передач – 524 (точность – 88%) против 342 (84%), совершил больше обводок – 26 (эффективность – 50%) против 20 (60%) и нанес больше ударов по воротам – 16 (9 в створ) против 8 (3).

Любопытно, что в заключительные 15 минут матча «Зенит» нанес 9 ударов пол воротам (6 в створ), тогда как за предыдущие 75 минут – 7 (3).

Чудотворцы. Как «Зенит» победил, проигрывая 0:3