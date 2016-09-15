«Маккаби» – «Зенит». В заключительные 15 минут питерцы нанесли 9 ударов по воротам
В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» в гостях обыграл израильский клуб «Маккаби» – 4:3, уступая 0:3.
По данным InStat, хозяева превзошли «Зенит» по выигранным единоборствам – 68 против 60 и удачным отборам мяча – 21 против 11. «Зенит», в свою очередь, больше владел мячом – 57% времени против 43%, сделал больше передач – 524 (точность – 88%) против 342 (84%), совершил больше обводок – 26 (эффективность – 50%) против 20 (60%) и нанес больше ударов по воротам – 16 (9 в створ) против 8 (3).
Любопытно, что в заключительные 15 минут матча «Зенит» нанес 9 ударов пол воротам (6 в створ), тогда как за предыдущие 75 минут – 7 (3).
Чудотворцы. Как «Зенит» победил, проигрывая 0:3
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция