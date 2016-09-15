Жулиано: При счете 0:3 даже не рассчитывали забить «Маккаби», но мы постарались
Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от волевой победы над «Маккаби» (Тель-Авив) в матче группового этапа Лиги Европы (4:3).
- Это была невероятная игра: мы проигрывали 3:0 и даже не рассчитывали забить первый мяч, но мы постарались, и нам удалось. Очень рады этому! С нетерпением ждем следующую встречу.
- Что происходило на поле в первые 77 минут до первого забитого гола «Зенита»?
- Это трудно объяснить: на протяжении всей игры мы хотели забить, просто в первом тайме нам это не удалось - соперник играл лучше. Во второмй половине мы стали лучше контролировать мяч и игру в целом. Мы добавили в атаке и забили первый мяч. А за ним последовали еще три. Решающим стал второй гол - после него мы вновь поверили в себя и смогли вернуть себе игру.
- Ключевой момент игры - свободный удар в штрафной «Маккаби»? Что вы думаете по этому поводу?
- Я считаю, что арбитр поступил абсолютно верно - в соответствии с новыми правилами. Думаю, что да, именно после второго гола, забитого после свободного удара в штрафной, мы стали играть значительно лучше.
- Что вы сказали Маурисио перед тем как исполнить? Я дам тебе пас?
- Да, я стоял перед воротами, но понимал, что не могу просто пробить, поэтому пришлось придумать что-то интересное. Я очень рад, что в этой встрече мне удалось помочь команде. Отмечу, что мне очень комфортно в «Зените», у нас отличная команда, и сейчас мы все пребываем в прекрасном настроении.
- Последний вопрос: вы все продолжаете забивать. Вы уже адаптировались к команде?
- Да, я очень быстро и здорово адаптировался. Пять игр - пять мячей и четыре передачи. Идеальное начало! Но я надеюсь, что это только начало, у которого обязательно будет продолжение. Впереди еще целый сезон, и я хочу еще больше забить и отдать еще больше передач, - приводит слова Жулиано официальный сайт «Зенита».
Напомним, сине-бело-голубые в Израиле обыграли «Маккаби» со счетом 4:3. По ходу встречи команда из Тель-Авива вела 3:0. Дубль сделал Харис Медуньянин, еще один мяч в ворота Юрия Лодыгина забил Видар Кьяртанссон. Начиная с 77-й минуты, петербуржцы забили четыре мяча подряд, их авторами стали Александр Кокорин, Жозе Маурисио, Жулиано и Лука Джорджевич.
С 81-й минуты «Маккаби» играл вдесятером после удаления Элиазера Даси.
Команды выступают в группе D, куда еще попали АЗ и «Дандолк». Голландская и ирландская команды завершили очный матч ничьей 1:1. 29 сентября «Зенит» примет АЗ в Санкт-Петербурге, а «Дандолк» сыграет в Дублине с «Маккаби».
19 сентября подопечные Мирчи Луческу в матче седьмого тура Премьер-лиги встретятся дома с «Рубином».
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция