Жулиано: При счете 0:3 даже не рассчитывали забить «Маккаби», но мы постарались

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от волевой победы над «Маккаби» (Тель-Авив) в матче группового этапа Лиги Европы (4:3).

- Это была невероятная игра: мы проигрывали 3:0 и даже не рассчитывали забить первый мяч, но мы постарались, и нам удалось. Очень рады этому! С нетерпением ждем следующую встречу.

- Что происходило на поле в первые 77 минут до первого забитого гола «Зенита»?

- Это трудно объяснить: на протяжении всей игры мы хотели забить, просто в первом тайме нам это не удалось - соперник играл лучше. Во второмй половине мы стали лучше контролировать мяч и игру в целом. Мы добавили в атаке и забили первый мяч. А за ним последовали еще три. Решающим стал второй гол - после него мы вновь поверили в себя и смогли вернуть себе игру.

- Ключевой момент игры - свободный удар в штрафной «Маккаби»? Что вы думаете по этому поводу?

- Я считаю, что арбитр поступил абсолютно верно - в соответствии с новыми правилами. Думаю, что да, именно после второго гола, забитого после свободного удара в штрафной, мы стали играть значительно лучше.

- Что вы сказали Маурисио перед тем как исполнить? Я дам тебе пас?

- Да, я стоял перед воротами, но понимал, что не могу просто пробить, поэтому пришлось придумать что-то интересное. Я очень рад, что в этой встрече мне удалось помочь команде. Отмечу, что мне очень комфортно в «Зените», у нас отличная команда, и сейчас мы все пребываем в прекрасном настроении.

- Последний вопрос: вы все продолжаете забивать. Вы уже адаптировались к команде?

- Да, я очень быстро и здорово адаптировался. Пять игр - пять мячей и четыре передачи. Идеальное начало! Но я надеюсь, что это только начало, у которого обязательно будет продолжение. Впереди еще целый сезон, и я хочу еще больше забить и отдать еще больше передач, - приводит слова Жулиано официальный сайт «Зенита».

Напомним, сине-бело-голубые в Израиле обыграли «Маккаби» со счетом 4:3. По ходу встречи команда из Тель-Авива вела 3:0. Дубль сделал Харис Медуньянин, еще один мяч в ворота Юрия Лодыгина забил Видар Кьяртанссон. Начиная с 77-й минуты, петербуржцы забили четыре мяча подряд, их авторами стали Александр Кокорин, Жозе Маурисио, Жулиано и Лука Джорджевич.

С 81-й минуты «Маккаби» играл вдесятером после удаления Элиазера Даси.

Команды выступают в группе D, куда еще попали АЗ и «Дандолк». Голландская и ирландская команды завершили очный матч ничьей 1:1. 29 сентября «Зенит» примет АЗ в Санкт-Петербурге, а «Дандолк» сыграет в Дублине с «Маккаби».

19 сентября подопечные Мирчи Луческу в матче седьмого тура Премьер-лиги встретятся дома с «Рубином».