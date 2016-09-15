«Маккаби» – «Зенит». За 60 минут Кержаков сделал всего 6 передач
В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» в гостях обыграл израильский клуб «Маккаби» – 4:3, уступая 0:3.
По данным InStat, самыми бьющими игроками матча стали Медуньянин, Витсель и Джорджевич – по 4 удара. При этом черногорский нападающий, появившийся на поле лишь на 61-й минуте, больше всех пробил в створ – 3 раза. В единоборства чаще всех вступал Кокорин – 25 раз (выиграл 44%). Он же стал самым грубым игроком – 5 фолов. Самым активным в дриблинге был Жулиано – 6 обводок (2 удачных). Наибольшее количество передач сделал Витсель – 69 (точность – 96%). Отметим, что Кержаков за час игры сделал всего 6 передач (100%).
Чудотворцы. Как «Зенит» победил, проигрывая 0:3
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция