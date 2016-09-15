Михаил Боярский: После 0:3 в победу «Зенита» верил только тот, кто смотрел матч в церкви
Народный
артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу
питерской команды в матче первого тура группового раунда Лиги Европы с
«Маккаби» (4:3).
- Это просто потрясающе! Такие
матчи нужны для того, чтобы зрители ахали и охали, как на американских горках.
Это помогает понять, какая бывает степень амплитуды футбольных переживаний.
Сегодня был апогей этого. Да, и у «Зенита», и у «Маккаби» были недочёты. Мало
кто после 0:3 верил в победу «Зенита». Разве что только тот, кто смотрел этот
матч в церкви, но там телевизора нет, - приводит слова Боярского Чемпионат.com.
Напомним, «Зенит»
проигрывая по ходу матча «Маккаби» 0:3, отыгрался,
забив за 15 минут четыре мяча.
Видеообзор матча «Маккаби» - «Зенит» 3:4.
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция