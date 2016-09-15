Михаил Боярский: После 0:3 в победу «Зенита» верил только тот, кто смотрел матч в церкви

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу питерской команды в матче первого тура группового раунда Лиги Европы с «Маккаби» (4:3).

- Это просто потрясающе! Такие матчи нужны для того, чтобы зрители ахали и охали, как на американских горках. Это помогает понять, какая бывает степень амплитуды футбольных переживаний. Сегодня был апогей этого. Да, и у «Зенита», и у «Маккаби» были недочёты. Мало кто после 0:3 верил в победу «Зенита». Разве что только тот, кто смотрел этот матч в церкви, но там телевизора нет, - приводит слова Боярского Чемпионат.com.

Напомним, «Зенит» проигрывая по ходу матча «Маккаби» 0:3, отыгрался, забив за 15 минут четыре мяча.

Видеообзор матча «Маккаби» - «Зенит» 3:4.