Жозе Маурисио: Попросил Жулиано отбросить мяч и затем нанес удар
Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от волевой победы над «Маккаби» (Тель-Авив) в матче группового этапа Лиги Европы (4:3).
- Что это было?
- Я тоже не знаю. Я просто верил в себя, в нашу работу, в нашу команду. Мы показали характер. Непросто проигрывать 3:0 и потом изменить игру. Мы рады, и приятно, что я отличился. Самое главное, что мы добились победы, тем более в первом матче. Нам не нужно забывать, что сегодня произошло, и сделать выводы.
- Как вы разобрались в ситуации со свободным ударом?
- Мы быстро решили прямо на поле. Я попросил Жулиано отбросить мяч и затем нанес удар. Мне нужно поблагодарить команду за то, что она поверила в себя.
- Почему «Зенит» начал со счета 3:0?
- Тяжело дать ответ. Самое главное, что у нас есть характер. Нельзя сказать, что я или Лука изменили игру. Это сделали все 11 футболистов. В любом случае, матч завершен и нужно думать о следующем.
- Вы довольны газоном?
- Он очень быстрый. Когда вышел, потерял мяч пару раз из-за скорости, - цитирует Маурисио официальный сайт «Зенита».
Напомним, сине-бело-голубые в Израиле обыграли «Маккаби» со счетом 4:3. По ходу встречи команда из Тель-Авива вела 3:0. Дубль сделал Харис Медуньянин, еще один мяч в ворота Юрия Лодыгина забил Видар Кьяртанссон. Начиная с 77-й минуты, петербуржцы забили четыре мяча подряд, их авторами стали Александр Кокорин, Жозе Маурисио, Жулиано и Лука Джорджевич.
С 81-й минуты «Маккаби» играл вдесятером после удаления Элиазера Даси.
Команды выступают в группе D, куда еще попали АЗ и «Дандолк». Голландская и ирландская команды завершили очный матч ничьей 1:1. 29 сентября «Зенит» примет АЗ в Санкт-Петербурге, а «Дандолк» сыграет в Дублине с «Маккаби».
19 сентября подопечные Мирчи Луческу в матче седьмого тура Премьер-лиги встретятся дома с «Рубином».
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция