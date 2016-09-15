Жозе Маурисио: Попросил Жулиано отбросить мяч и затем нанес удар

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от волевой победы над «Маккаби» (Тель-Авив) в матче группового этапа Лиги Европы (4:3).

- Что это было?

- Я тоже не знаю. Я просто верил в себя, в нашу работу, в нашу команду. Мы показали характер. Непросто проигрывать 3:0 и потом изменить игру. Мы рады, и приятно, что я отличился. Самое главное, что мы добились победы, тем более в первом матче. Нам не нужно забывать, что сегодня произошло, и сделать выводы.

- Как вы разобрались в ситуации со свободным ударом?

- Мы быстро решили прямо на поле. Я попросил Жулиано отбросить мяч и затем нанес удар. Мне нужно поблагодарить команду за то, что она поверила в себя.

- Почему «Зенит» начал со счета 3:0?

- Тяжело дать ответ. Самое главное, что у нас есть характер. Нельзя сказать, что я или Лука изменили игру. Это сделали все 11 футболистов. В любом случае, матч завершен и нужно думать о следующем.

- Вы довольны газоном?

- Он очень быстрый. Когда вышел, потерял мяч пару раз из-за скорости, - цитирует Маурисио официальный сайт «Зенита».

Напомним, сине-бело-голубые в Израиле обыграли «Маккаби» со счетом 4:3. По ходу встречи команда из Тель-Авива вела 3:0. Дубль сделал Харис Медуньянин, еще один мяч в ворота Юрия Лодыгина забил Видар Кьяртанссон. Начиная с 77-й минуты, петербуржцы забили четыре мяча подряд, их авторами стали Александр Кокорин, Жозе Маурисио, Жулиано и Лука Джорджевич.

С 81-й минуты «Маккаби» играл вдесятером после удаления Элиазера Даси.

Команды выступают в группе D, куда еще попали АЗ и «Дандолк». Голландская и ирландская команды завершили очный матч ничьей 1:1. 29 сентября «Зенит» примет АЗ в Санкт-Петербурге, а «Дандолк» сыграет в Дублине с «Маккаби».

19 сентября подопечные Мирчи Луческу в матче седьмого тура Премьер-лиги встретятся дома с «Рубином».