Гол Жоазиньо принес «Краснодару» победу над «Зальцбургом» в Лиге Европы
В
рамках первого тура группового раунда Лиги Европы «Краснодар» с минимальным
счетом обыграл «Зальцбург».
Единственный
гол в матче на 37-й минуте первого тайма забил Жоазиньо с передачи Артура
Енджейчика.
На 70-й минуте матча полузащитник краснодарской команды Сергей Петров покинул поле, получив вторую желтую карточку за затяжку времени.
Отметим, что этот матч стал дебютным для Игоря Шалимова на посту исполняющего обязанности главного тренера команды.
В следующем матче Лиги Европы «горожане» 29 сентября примут на своем стадионе «Ниццу», а «Зальцбург в этот же день сыграет в Германии с «Шальке».
Видеообзор матча «Зальцбург» - «Краснодар» 0:1.
Матч
Зальцбург - Краснодар - 0:1 (0:1)
Голы
Жоаозиньо 37 (0:1).
Состав
Зальцбург: Вальке, Миранда, Юпамекано, Чалета-Чар, Ульмер, Уисдом (Лайнер, 30, Вандерсон, 80), Самассеку (Даббур, 73), Минамино, Лазаро, Бериша, Сориано
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Ахмедов (Газинский, 62), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 60), Петров, Каборе, Жоаозиньо (Калешин, 74), Смолов
Предупреждения:
Самассеку, 67; Сориано, 90 - Петров, 47; Каборе, 51; Лаборде, 85
Удаления:
нет - Петров, 70
Судья:
Мирослав Зелинка (Чехия)
Место и дата
15 сентября 22:05, Зальцбург Арена, Текстовая трансляция