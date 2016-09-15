Лука Джорджевич: Удаление игрока «Маккаби» помогло нам, и мы довели дело до конца

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич оценил игру сине-бело-голубых в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» (4:3).

- Сегодня мы доказали, что возможно все. Было тяжело при счете 3:0, но после первого забитого мяча мы подумали, что сумеем это сделать. Конечно, помогла красная карточка, и мы довели дело до конца.

- Я очень-очень устал. Не столько физически, сколько эмоционально. Я очень рад, что мы добились такой важной победы. Но теперь все - работаем дальше.

- Можете вспомнить свой забитый мяч?

- Я знал, что, когда Жулиано с мячом, он сделает хорошую подачу. Ждал от него заброса, когда вошел в штрафную. К счастью, он получился отличный.

- Для вас это уже добрая традиция забивать решающий мяч?

- Для каждого игрока лучшее, что есть в футболе, - это победный мяч. У меня это получилось во второй раз в сезоне. Надеюсь, будут еще.

- То есть Джорджевич - это джокер?

- Ну, может быть, сейчас - да, - приводит слова Джорджевича официальный сайт «Зенита».

На счету черногорца также победный гол в ворота «Ростова» в матче третьего тура Премьер-лиги (3:2).

Напомним, сине-бело-голубые в Израиле обыграли «Маккаби» со счетом 4:3. По ходу встречи команда из Тель-Авива вела 3:0. Дубль сделал Харис Медуньянин, еще один мяч в ворота Юрия Лодыгина забил Видар Кьяртанссон. Начиная с 77-й минуты, петербуржцы забили четыре мяча подряд, их авторами стали Александр Кокорин, Жозе Маурисио, Жулиано и Лука Джорджевич.

С 81-й минуты «Маккаби» играл вдесятером после удаления Элиазера Даси.



