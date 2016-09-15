Лука Джорджевич: Удаление игрока «Маккаби» помогло нам, и мы довели дело до конца
Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич оценил игру сине-бело-голубых в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» (4:3).
- Сегодня мы доказали, что возможно все. Было тяжело при счете 3:0, но после первого забитого мяча мы подумали, что сумеем это сделать. Конечно, помогла красная карточка, и мы довели дело до конца.- Вы все выходите очень спокойными. Эмоции остались на поле?
- Можете вспомнить свой забитый мяч?
- Я знал, что, когда Жулиано с мячом, он сделает хорошую подачу. Ждал от него заброса, когда вошел в штрафную. К счастью, он получился отличный.
- Для вас это уже добрая традиция забивать решающий мяч?
- Для каждого игрока лучшее, что есть в футболе, - это победный мяч. У меня это получилось во второй раз в сезоне. Надеюсь, будут еще.
- То есть Джорджевич - это джокер?
- Ну, может быть, сейчас - да, - приводит слова Джорджевича официальный сайт «Зенита».
На счету черногорца также победный гол в ворота «Ростова» в матче третьего тура Премьер-лиги (3:2).
Напомним, сине-бело-голубые в Израиле обыграли «Маккаби» со счетом 4:3. По ходу встречи команда из Тель-Авива вела 3:0. Дубль сделал Харис Медуньянин, еще один мяч в ворота Юрия Лодыгина забил Видар Кьяртанссон. Начиная с 77-й минуты, петербуржцы забили четыре мяча подряд, их авторами стали Александр Кокорин, Жозе Маурисио, Жулиано и Лука Джорджевич.
С 81-й минуты «Маккаби» играл вдесятером после удаления Элиазера Даси.
Команды выступают в группе D, куда еще попали АЗ и «Дандолк». Голландская и ирландская команды завершили очный матч ничьей 1:1. 29 сентября «Зенит» примет АЗ в Санкт-Петербурге, а «Дандолк» сыграет в Дублине с «Маккаби».
19 сентября подопечные Мирчи Луческу в матче седьмого тура Премьер-лиги встретятся дома с «Рубином».
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция