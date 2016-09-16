Полузащитник «Маккаби» Медуньянин: Может, судья ошибся и интерпретировал новое правило не так, как было нужно

Полузащитник «Маккаби» Харис Медуньянин после матча с «Зенитом» в Лиге Европы (3:4) высказался по поводу назначения свободного удара в ворота его команды.

- Это новое правило - мы все были в шоке, когда судья поставил мяч в пяти метрах от ворот и удалил нашего игрока. Вести 3:0 и отдать игру?! Я не знаю… Может быть, судья ошибся и интерпретировал новое правило не так, как было нужно. Не стоит забывать, что мы играли с очень сильной командой. При счете 3:0 должны были играть умнее. Но осталось пять матчей, и шансы мы не потеряли, - приводит слова Медуньянина «Спорт-Экспресс».

Напомним, на 81-й минуте в ворота Предрага Райковича был назначен свободный удар, а защитник Эли Даса был удален за две желтые карточки. Игрок «Маккаби» сначала сфолил в центре поля, после чего остановил мяч рукой в штрафной площади.

Согласно правилам ФИФА, если был совершен фол на вторую желтую карточку, рефери может не останавливать игру, когда атакующая команда имеет явную возможность забить гол. Если сфоливший игрок позже коснулся мяча или вступил в борьбу - арбитр должен остановить игру, показать второе предупреждение футболисту и назначить свободный удар с места, где остановился матч.

«Маккаби», ведя 3:0, проиграл «Зениту» со счетом 3:4. Медуньянин стал автором двух голов в ворота Юрия Лодыгина. В следующем туре группового этапа Лиги Европы подопечные Шоты Арвеладзе сыграют в Дублине с «Дандолком», а петербуржцы примут на «Петровском» АЗ. Игры состоятся 29 сентября.