Игорь Шалимов: Футболисты «Краснодара» сыграли, как настоящие мужчины
Исполняющий
обязанности главного тренера «Краснодара» прокомментировал победу своих
подопечных над «Зальцбургом» (1:0) в матче первого тура группового раунда Лиги
Европы.
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Получилась тяжелая выездная игра, которую мы заканчивали вдесятером. Но ребята
проявили характер. Главное, что мы сыграли, как настоящие мужчины, - сказал
Шалимов в эфире «Матч ТВ».
Единственный гол в матче на
37-й минуте первого тайма забил Жоазиньо с передачи Артура Енджейчика.
Видеообзор матча «Зальцбург» - «Краснодар» 0:1.
Матч
Зальцбург - Краснодар - 0:1 (0:1)
Голы
Жоаозиньо 37 (0:1).
Состав
Зальцбург: Вальке, Миранда, Юпамекано, Чалета-Чар, Ульмер, Уисдом (Лайнер, 30, Вандерсон, 80), Самассеку (Даббур, 73), Минамино, Лазаро, Бериша, Сориано
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Ахмедов (Газинский, 62), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 60), Петров, Каборе, Жоаозиньо (Калешин, 74), Смолов
Предупреждения:
Самассеку, 67; Сориано, 90 - Петров, 47; Каборе, 51; Лаборде, 85
Удаления:
нет - Петров, 70
Судья:
Мирослав Зелинка (Чехия)
Место и дата
15 сентября 22:05, Зальцбург Арена, Текстовая трансляция