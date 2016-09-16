Гол экс-игрока «Шинника» не позволил «Роме» обыграть «Викторию» в Лиге Европы
В
рамках первого тура Лиги Европы «Рома» сыграла вничью с чешской «Викторией»
(1:1).
Все
голы в матче были забиты в первые 15 минут. Счет в матче открыл аргентинец
Диего Перотти, реализовав пенальти на четвертой минуте первого тайма. Спустя
семь минут бывший нападающий ярославского «Шинника» Марек Бакош забил мяч с
передачи Мартина Земана, установив окончательный счет в матче.
В следующем туре Лиги Европы чешская команда 29 сентября на выезде сыграет с «Аустрией», а подопечные Лучано Спаллетти в этот же день примут румынскую «Астру».
Матч
Голы
Перотти 4 (0:1 - пен.). Бакош 11 (1:1).
Состав
Виктория: Болек, Гейда, Лимберски, Губник, Матею, Каче, Копич, Горжава, Земан (Петржела, 72), Дюриш (Крменчик, 78), Бакош (Познар, 84)
Рома: Алисон, Жуан, Фацио, Манолас, Бруно Перес, Паредес, Герсон (Джеко, 46), Наингголан, Итурбе (Флоренци, 71), Перотти, Эль-Шаарави (Тотти, 72)
Предупреждения:
Матею, 16; Дюриш, 17; Горжава, 49; Лимберски, 63; Бакош, 82 - Манолас, 21; Жуан, 51; Паредес, 61
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
15 сентября 20:00, Дусан Арена, Онлайн-трансляция