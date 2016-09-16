Гол экс-игрока «Шинника» не позволил «Роме» обыграть «Викторию» в Лиге Европы

В рамках первого тура Лиги Европы «Рома» сыграла вничью с чешской «Викторией» (1:1).

Все голы в матче были забиты в первые 15 минут. Счет в матче открыл аргентинец Диего Перотти, реализовав пенальти на четвертой минуте первого тайма. Спустя семь минут бывший нападающий ярославского «Шинника» Марек Бакош забил мяч с передачи Мартина Земана, установив окончательный счет в матче.

В следующем туре Лиги Европы чешская команда 29 сентября на выезде сыграет с «Аустрией», а подопечные Лучано Спаллетти в этот же день примут румынскую «Астру».