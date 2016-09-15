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День в истории. Ролану Гусеву – 39

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

17 сентября исполнилось 39 лет бывшему полузащитнику московских клубов ЦСКА и «Динамо», экс-хавбеку сборной России Ролану Гусеву.

Ролан Гусев родился в Ашхабаде. В 9-летнев возрасте вместе с родителями переехал в Москву, где начал заниматься в футбольной школе «Динамо». К 2001 году Ролан Гусев стал игроком основного состава бело-голубых и начал привлекаться в сборную России.

В 2002 году перешел в ЦСКА вслед за Валерием Газзаевым, с которым работал в «Динамо». В первый же свой сезон в составе армейского клуба Ролан Гусев вместе с Дмитрием Кириченко стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

В составе ЦСКА Ролан Гусев трижды побеждал в чемпионате страны, дважды становился обладателем Кубка России, выиграл Кубок УЕФА. На счету Ролана Гусева 33 гола в 143 играх за армейский клуб.

Выступая в составе национальной команды, Ролан Гусев отдал голевую передачу Вадиму Евсееву, гол которого в ворота сборной Уэльса (1:0) вывел сборную России на Евро-2004. Там Ролан Гусев сыграл в двух играх.

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