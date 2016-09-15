День в истории. Ролану Гусеву – 39
17
сентября исполнилось 39 лет бывшему полузащитнику московских клубов ЦСКА и
«Динамо», экс-хавбеку сборной России Ролану Гусеву.
Ролан
Гусев родился в Ашхабаде. В 9-летнев возрасте вместе с родителями переехал в
Москву, где начал заниматься в футбольной школе «Динамо». К 2001 году Ролан
Гусев стал игроком основного состава бело-голубых и начал привлекаться в
сборную России.
В
2002 году перешел в ЦСКА вслед за Валерием Газзаевым, с которым работал в
«Динамо». В первый же свой сезон в составе армейского клуба Ролан Гусев вместе
с Дмитрием Кириченко стал лучшим бомбардиром чемпионата России.
В
составе ЦСКА Ролан Гусев трижды побеждал в чемпионате страны, дважды становился
обладателем Кубка России, выиграл Кубок УЕФА. На счету Ролана Гусева 33 гола в
143 играх за армейский клуб.
Выступая
в составе национальной команды, Ролан Гусев отдал голевую передачу Вадиму
Евсееву, гол которого в ворота сборной Уэльса (1:0) вывел сборную России на
Евро-2004. Там Ролан Гусев сыграл в двух играх.