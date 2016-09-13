День в истории. Павлу Мамаеву – 28
17
сентября исполнилось 28 лет бывшему полузащитнику московских клубов «Торпедо» и
ЦСКА, а ныне хавбеку сборной России и «Краснодара» Павлу Мамаеву.
Павел
Мамаев - один из 16 футболистов, кому удалось забить в 17 лет в высшем
дивизионе чемпионата России. 16 апреля 2006 года Павел отличился за «Торпедо» в
матче против «Крыльев Советов».
В
2007 году Мамаев перешел в ЦСКА. Дебютировал за армейцев 29 июля 2007-го в
матче с «Химками». Первый гол забил во встрече с «Сатурном» 10 августа 2008-го.
В октябре 2011 года Мамаев по дисциплинарным причинам был переведен в
молодежный состав ЦСКА
В
июле 2013-го Павел на правах аренды перешел в «Краснодар». По соглашению с ЦСКА
краснодарский клуб имел возможность выкупить игрока, чем в декабре того же года
и воспользовался.
Мамаев
выступал за юношескую и молодежную сборные России. В главной команде страны
дебютировал 17 ноября 2010 года в товарищеском матче с бельгийцами. Павел
Мамаев - участник чемпионата Европы-2016
В
начале июля 2016-го большой резонанс в СМИ получило видео шумной вечеринки с
шампанским и кальяном в ночном клубе в Монте-Карло, в которой принимал участие
и Мамаев. 5 июля 2016 года был переведен в состав «Краснодара-2».
Вместе
с ЦСКА Мамаев один раз выигрывал чемпионат и трижды становился обладателем
Кубка России. В составе «Краснодара» Мамаев выигрывал бронзовые медали
чемпионата России-2014/2015.