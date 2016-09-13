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День в истории. Павлу Мамаеву – 28

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

17 сентября исполнилось 28 лет бывшему полузащитнику московских клубов «Торпедо» и ЦСКА, а ныне хавбеку сборной России и «Краснодара» Павлу Мамаеву.

Павел Мамаев - один из 16 футболистов, кому удалось забить в 17 лет в высшем дивизионе чемпионата России. 16 апреля 2006 года Павел отличился за «Торпедо» в матче против «Крыльев Советов».

В 2007 году Мамаев перешел в ЦСКА. Дебютировал за армейцев 29 июля 2007-го в матче с «Химками». Первый гол забил во встрече с «Сатурном» 10 августа 2008-го. В октябре 2011 года Мамаев по дисциплинарным причинам был переведен в молодежный состав ЦСКА

В июле 2013-го Павел на правах аренды перешел в «Краснодар». По соглашению с ЦСКА краснодарский клуб имел возможность выкупить игрока, чем в декабре того же года и воспользовался.

Мамаев выступал за юношескую и молодежную сборные России. В главной команде страны дебютировал 17 ноября 2010 года в товарищеском матче с бельгийцами. Павел Мамаев - участник чемпионата Европы-2016

В начале июля 2016-го большой резонанс в СМИ получило видео шумной вечеринки с шампанским и кальяном в ночном клубе в Монте-Карло, в которой принимал участие и Мамаев. 5 июля 2016 года был переведен в состав «Краснодара-2».

Вместе с ЦСКА Мамаев один раз выигрывал чемпионат и трижды становился обладателем Кубка России. В составе «Краснодара» Мамаев выигрывал бронзовые медали чемпионата России-2014/2015.

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