Кравчук/Рублев – Голубев/Недовесов. Начало текстовой трансляции – 15:00 мск
В
субботу в противостоянии плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными
России и Казахстана пройдет матч в парном разряде.
Российский
дуэт Константин Кравчук – Андрей Рублев сыграет с казахстанской парой Андрей
Голубев – Александр Недовесов.
Их матч начнется в 15:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Кравчук/Рублев (Россия) - Голубев/Недовесов (Казахстан)
Место и дата
17 сентября 13:45, , Текстовая трансляция
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