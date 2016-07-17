Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейБарыс3 : 5СКА
ХоккейАвтомобилист2 : 4ЦСКА
ФутболКан0 : 6ПСЖ
ФутболСампдория0 : 1Милан
ФутболОренбург1 : 3Спартак
ФутболКёльн3 : 0Фрайбург
ФутболБетис2 : 2Гранада
ФутболЧелси1 : 2Ливерпуль
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва
ФутболЛокомотив- : -Уфа
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
ФутболУрал- : -Анжи
ФутболТерек- : -Амкар
ХоккейЕвропа- : -США
ХоккейКанада- : -Чехия
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ФутболКрылья Советов- : -ЦСКА
ФутболИнтер- : -Ювентус
ФутболЭспаньол- : -Реал
ФутболУотфорд- : -Манчестер Юнайтед
ХоккейЮгра- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКраснодар- : -Ростов
ХоккейРоссия- : -Швеция

Кравчук/Рублев – Голубев/Недовесов. Начало текстовой трансляции – 15:00 мск

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В субботу в противостоянии плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана пройдет матч в парном разряде.

Российский дуэт Константин Кравчук – Андрей Рублев сыграет с казахстанской парой Андрей Голубев – Александр Недовесов.

Их матч начнется в 15:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Матч

Кравчук/Рублев (Россия) - Голубев/Недовесов (Казахстан)

Место и дата

17 сентября 13:45, , Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Донской – Кукушкин. Начало текстовой трансляции в 12:00В субботу Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча стыкового раунда Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Вторыми на корт выйдут россиянин Евгений Донской и представитель Казахстана Михаил Кукушкин.Кузнецов – Недовесов. Начало текстовой трансляции - 9:45 мскСегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча стыкового раунда Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Поединок начнется с противостояния Андрей Кузнецов (Россия) – Александр Недовесов (Казахстан).Дель Потро обыграл Маррэя в Кубке ДэвисаХуан Мартин Дель Потро в матче полуфинала Кубка Дэвиса Аргентина - Великобритания взял верх над Энди Маррэем (6:4, 5:7, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4).Матчи Кубка Дэвиса в Москве перенесены на субботуВстречи стыкового матча за выход в мировую группу Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана, которые должен был сегодня начаться в Москве на кортах Национального теннисного центра имени Хауна Антонио Самаранча, из-за дождя перенесены на субботу, об этом Sovsport.ru сообщил капитан российской команды Шамиль Тарпищев.Старт матча Кубка Дэвиса Россия - Казахстан откладывается минимум на полтора часа из-за дождяНачало стыкового матча за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана откладывается минимум до 11.30, сообщил обозревателю Sovsport.Ru пресс-атташе Федерации тенниса России Михаил Вержба.Донской о матче с Кукушкиным: Я обожаю брать реванши. Это моя темаРоссийский теннисист Евгений Донской в преддверии матча с Казахстаном в рамках Кубка Дэвиса поделился своими ожиданиями.Маррэй и Дель Потро откроют полуфинал Кубка Дэвиса Великобритания – АргентинаВ Глазго состоялась жеребьевка полуфинального матча Кубка Дэвиса между сборными Великобритании и Аргентины.Шамиль Тарпищев: Матч со сборной Казахстана пройдет при любой погодеКапитан сборной России Шамиль Тарпищев заявил, что стыковая встреча за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса против команды Казахстана пройдет в Национальном теннисном центре имени Хуана Антонио Самаранча в Москве вне зависимости от погодных условий.Кузнецов и Недовесов откроют матч Кубка Дэвиса между сборными России и КазахстанаАндрей Кузнецов и Александр Недовесов встретятся в первом поединке стыкового матча за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Это стало известно после прошедшей в четверг утром жеребьевки.«Москва для меня – чужой город»«Москва для меня – чужой город»Лидер сборной Казахстана Михаил Кукушкин – о смене спортивного гражданства и своих чувствах перед матчем против России.«Нам дали три банана на десять человек!»«Нам дали три банана на десять человек!»Чем еще была недовольна сборная Казахстана, которая приехала в Москву для участия в матче Кубка Дэвиса.Шамиль Тарпищев: Победа над Казахстаном в Кубке Дэвиса не является самоцельюКапитан сборной России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями в преддверии матча с Казахстаном в рамках плей-офф Мировой лиги Кубка Дэвиса.Кузнецов, Донской, Кравчук и Рублев сыграют со сборной Казахстана в Кубке ДэвисаКак сообщает официальный сайт ФТР, тренерский штаб сборной России определился с составом национальной команды на матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Казахстана.Шамиль Тарпищев: Казахстан – это хороший жребийГлава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает хорошим результат жеребьевки раунда плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, по итогам которой россиянам в соперники досталась сборная Казахстана.За выход в Мировую группу Кубка Дэвиса Россия сыграет с КазахстаномМужская сборная России по теннису сыграет с командой Казахстана за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса.Шамиль Тарпищев: Если сентябрьский матч Кубка Дэвиса будет домашним, то сыграем в МосквеГлава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что сборная России сыграет в стыковом матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса на корте Национальном теннисном центре в Москве в случае, если жребий выберет россиян хозяевами.Великобритания вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв СербиюМатч 1/4 финала мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Сербии и Великобритании завершился победой британцев. Счет в матче стал 3:1, пятый матч уже не будет иметь значения для исхода противостояния.Франция вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв ЧехиюМатч 1/4 финала мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Чехии и Франции завершился победой французов. Счет в матче стал 3:1, пятый матч уже не будет иметь значения для исхода противостояния.Аргентина вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв ИталиюМатч 1/4 финала мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Италии и Аргентины завершился победой аргентинцев. Счет в матче стал 3:1, пятый матч уже не будет иметь значения для исхода противостояния.Карацев уступил Мидделкоопу в матче Кубка Дэвиса Россия – ГолландияПятый матч в рамках поединка Кубка Дэвиса Россия – Голландия между Асланом Карацевым и Матве Мидделкоопом завершился победой голландского теннисиста. Итоговый счет матча – 4:6, 6:1, 6:4 в пользу Мидделкоопа.
Кубок Дэвиса
Кубок Дэвисатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения