КХЛ. «Трактор» - «Салават Юлаев», «Спартак» - «Динамо» (Москва) и другие матчи
Результаты
матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Континентальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
17 сентября
Матч
Место и дата
17 сентября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 16:00, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 17:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 18:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
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