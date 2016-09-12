ФНЛ. 13-й тур. «Спартак-2» - «Спартак-Нальчик», «Кубань» - «Шинник» и другие матчи
Результаты
матчей 13-го тура Футбольной национальной лиги.
Футбольная
национальная лига
13-й
тур
17 сентября
Матч
Состав
СКА-Хабаровск: Криворучко, Удалый, Микуцкис, Эдиев, Димидко, Карасёв, Дедечко, Кацаев, Никифоров, Кобялко, Булия
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
17 сентября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 17:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 12:00, Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 15:00, Спартак, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 16:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 17:00, Старт, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 19:00, Кубань, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически