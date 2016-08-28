УПЛ. 8-й тур. «Сталь» - «Олимпик», «Карпаты» - «Черноморец» и другие матчи
Результаты
матчей восьмого тура чемпионата Украины.
УПЛ
8-й тур
Матч
Место и дата
17 сентября 14:00, Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 17:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 сентября 19:30, Днепр-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 сентября 14:00, Авангард, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 сентября 19:30, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 сентября 19:30, Ворскла, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически