УПЛ. 8-й тур. «Сталь» - «Олимпик», «Карпаты» - «Черноморец» и другие матчи

читайте также

«Уфа» подпишет вратаря «Шахтера» «Уфа» подпишет контракт с третьим голкипером донецкого «Шахтера» Богданом Сарнавским, сообщает «Чемпионат».

Срна получил травму и не поможет «Шахтеру» в ближайших играх Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна в матче 7-го тура УПЛ с киевским «Динамо» (1:1) получил травму. Об этом сообщает телеканал «Футбол 1».

УПЛ. 7-й тур. «Ворскла» обыграла «Волынь», «Олимпик» разгромил «Днепр» и другие матчи Результаты матчей седьмого тура чемпионата Украины.

Данило Силва не поможет киевскому «Динамо» в матче Лиги чемпионов против «Наполи» Защитник киевского «Динамо» Данило Силва пропустит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи», Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на телеканал Футбол 1.

Срна травмировался в матче с «Динамо» и не поможет «Шахтеру» в матче с «Коньяспором» Защитник и капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна получил травму в матче чемпионата Украины с киевским «Динамо». Из-за этого он не сможет помочь своей команде в следующей игре.

«Шахтер» и «Динамо» К сыграли вничью Футболисты донецкого «Шахтера» сыграли вничью с киевским «Динамо» в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

«Шахтер» – «Динамо» К. Стартовые составы Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» на матч 7-го тура УПЛ.

«Шахтер» - «Динамо». Начало текстовой трансляции в 20:00 Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча седьмого тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

Артем Милевский: Однажды Суркис оштрафовал меня на 50 тысяч долларов за поход на дискотеку Форвард «Тосно» Артем Милевский рассказал о своем периоде в киевском «Динамо». Он отметил, что президент клуба Игорь Суркис штрафовал его на крупные сумы.

Марлос: Выступление за сборную Украины? Разговоры ведутся, но я еще не прожил в этой стране необходимого времени Полузащитник донецкого «Шахтера» Марлос прокомментировал вызов своего партнера по клубу Тайсона в сборную Бразилии, а также высказался о возможном выступлении за команду Украины.

Андрей Ярмоленко: Хочу уйти из чемпионата Украины Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко сообщил, что хочет уйти из украинского клуба и попробовать себя в более сильном чемпионате.

Срна сам предложил «Барселоне» свои услуги Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна сам вышел на руководство «Барселоны» и предложил им свои услуги. Об этом сообщают испанские СМИ.

В «Днепре» может начаться забастовка из-за долгов по зарплате Сотрудники днепровского «Днепра» могут начать забастовку. Причина – долги по зарплате.

Александр Зинченко: Три года назад чемпионат Украины был сильнее российского Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко поделился своим мнением об уровне российской премьер-лиги. Он считает, что раньше украинский чемпионат был сильнее РФПЛ.

Президент «Шахтера»: Если Срна примет решение перейти в «Барселону», я буду на его стороне Президент донецкого «Шахтёра» Ринат Ахметов прокомментировал информацию, согласно которой на защитника «горняков» претендует «Барселона».

Андрей Пятов: Не помню, когда в последний раз сборная Украины играла в футбол, который приносил удовольствие Голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов оценил игру команды в последнее время. Напомним, на Евро-2016 во Франции его сборная не смогла преодолеть групповой этап. .

«Был интерес из РФПЛ, вариант в Австралии». Как Милевский оказался в «Тосно» Своенравный украинский форвард Артем Милевский будет помогать «Тосно» выходить в премьер-лигу. Spb.Sovsport.ru выяснил, как так сложилось.

Срна ведет переговоры о переходе в «Барселону» Капитан «Шахтера» Дарио Срна ведет переговоры о переходе в «Барселону», сообщает Tribuna.com.

«Уфа» должна заплатить «Шахтеру» 145 тысяч евро за подготовку Зинченко Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что уфимский клуб должен заплатить донецкому «Шахтеру» около 145-148 тысяч евро за переход хавбека Александра Зинченко.