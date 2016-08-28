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УПЛ. 8-й тур. «Сталь» - «Олимпик», «Карпаты» - «Черноморец» и другие матчи

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей восьмого тура чемпионата Украины.

УПЛ

8-й тур

Матч

Сталь - Олимпик

Место и дата

17 сентября 14:00, Металлург, Онлайн-трансляция

Матч

Карпаты - Черноморец

Место и дата

17 сентября 17:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция

Матч

Днепр - Звезда

Место и дата

17 сентября 19:30, Днепр-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Волынь - Александрия

Место и дата

18 сентября 14:00, Авангард, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо К - Заря

Место и дата

18 сентября 19:30, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция

Матч

Ворскла - Шахтер

Место и дата

18 сентября 19:30, Ворскла, Онлайн-трансляция

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