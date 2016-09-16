«Томь» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск

В субботу в матче седьмого тура чемпионата России «Томь» примет тульский «Арсенал».

Их матч пройдет в Томске на стадионе «Труд» и начнется в 14:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После шести туров у «Томи» было четыре очка. Она находилась на 14-м месте в турнирной таблице. У «Арсенала» было пять очков. Он шел 12-м.