«Томь» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск
В
субботу в матче седьмого тура чемпионата России «Томь» примет тульский
«Арсенал».
Их
матч пройдет в Томске на стадионе «Труд» и начнется в 14:00 по московскому
времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
После шести туров у «Томи» было четыре очка. Она находилась на 14-м месте в турнирной таблице. У «Арсенала» было пять очков. Он шел 12-м.
Матч
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
17 сентября 14:00, Труд, Текстовая трансляция
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