«Урал» - «Анжи». Начало текстовой трансляции – 16:30 мск
В
субботу в матче седьмого тура чемпионата России «Урал» из Екатеринбурга сыграет
с «Анжи» из Махачкалы.
Их
матч пройдет в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена - Уралмаш» и начнется
в 16:30 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию
матча.
После шести туров у «Урала» было пять очков. Он находился на 11-м месте в турнирной таблице. У «Анжи» было восемь очков. Он шел восьмым.
Матч
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
17 сентября 16:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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