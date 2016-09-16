«Урал» - «Анжи». Начало текстовой трансляции – 16:30 мск

В субботу в матче седьмого тура чемпионата России «Урал» из Екатеринбурга сыграет с «Анжи» из Махачкалы.

Их матч пройдет в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена - Уралмаш» и начнется в 16:30 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После шести туров у «Урала» было пять очков. Он находился на 11-м месте в турнирной таблице. У «Анжи» было восемь очков. Он шел восьмым.