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«Урал» - «Анжи». Начало текстовой трансляции – 16:30 мск

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В субботу в матче седьмого тура чемпионата России «Урал» из Екатеринбурга сыграет с «Анжи» из Махачкалы.

Их матч пройдет в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена - Уралмаш» и начнется в 16:30 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После шести туров у «Урала» было пять очков. Он находился на 11-м месте в турнирной таблице. У «Анжи» было восемь очков. Он шел восьмым.

Матч

Урал - Анжи

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

17 сентября 16:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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