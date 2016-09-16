Александр Бубнов: Жулиано показал, что 0:3 за 15 минут до конца матча — это не приговор

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Маккаби» (4:3) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы.

- «Зенит» был абсолютно никакой на протяжении 76 минут. Вероятно, Луческу не удалось должным образом настроить своих подопечных, возможно, как-то сказались специфические погодные условия, жара. Как бы то ни было, час с четвертью питерцы действовали откровенно вяло в очень низком темпе, почти не создавали остроты у чужих ворот. «Маккаби», напротив, подошёл к игре со всей серьёзностью и здорово использовал свои шансы. Судьба матча предрешена — никаких предпосылок к резким переменам не наблюдалось. Но тут в дело вступили Жулиано и словацкий арбитр Иван Кружляк. Бразилец наглядно продемонстрировал, что 0:3 за 15 минут до конца встречи — это ещё отнюдь не приговор», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, «Зенит» проигрывая по ходу матча «Маккаби» 0:3, отыгрался, забив за 15 минут четыре мяча.

Видеообзор матча «Маккаби» - «Зенит» 3:4.