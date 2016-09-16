«Терек» - «Амкар». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

В субботу в матче седьмого тура чемпионата России «Терек» из Грозного сыграет с пермским «Амкаром».

Их матч пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После шести туров у «Терека» было 10 очков. Он находился на пятом месте в турнирной таблице. У «Амкара» было 11 очков. Он шел четвертым.