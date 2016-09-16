«Терек» - «Амкар». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск
В
субботу в матче седьмого тура чемпионата России «Терек» из Грозного сыграет с
пермским «Амкаром».
Их
матч пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене» и начнется в 19:00 по московскому
времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
После шести туров у «Терека» было 10 очков. Он находился на пятом месте в турнирной таблице. У «Амкара» было 11 очков. Он шел четвертым.
Матч
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
17 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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