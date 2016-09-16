«Локомотив» - «Уфа». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

В субботу в матче седьмого тура чемпионата России московский «Локомотив» примет «Уфу».

Их матч пройдет в Москве на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После шести туров у «Локомотива» было семь очков. Он находился на девятом месте в турнирной таблице. У «Уфы» было пять очков. Она шла 13-й.