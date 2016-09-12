«Тамбов» - «Зенит-2». Начало текстовой трансляции – 15:00 мск

В субботу в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги «Тамбов» сыграет с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Тамбове на стадионе «Спартак» и начнется в 15:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После 12 туров у «Тамбова» было 13 очков. Он находился на 12-м месте в турнирной таблице. У «Зенита-2» было 20 очков. Он шел шестым.