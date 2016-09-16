Сборная Европы – США. Начало текстовой трансляции – 22:30 мск
В
субботу в стартовом матче Кубка мира сыграют хоккеисты сборных Европы и США.
Их
матч пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и начнется в 22:30 по
московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что соперниками сборных Европы и США по группе А являются команды Канады и Чехии. Они сыграют 18 сентября в 03:00 (мск).
Матч
Место и дата
17 сентября 22:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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