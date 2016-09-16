Сборная Европы – США. Начало текстовой трансляции – 22:30 мск

В субботу в стартовом матче Кубка мира сыграют хоккеисты сборных Европы и США.

Их матч пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и начнется в 22:30 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что соперниками сборных Европы и США по группе А являются команды Канады и Чехии. Они сыграют 18 сентября в 03:00 (мск).