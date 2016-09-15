Хенрик Лундквист: Поединок со сборной России – вызов для нас

Голкипер шведской сборной по хоккею Хенрик Лундквист поделился ожиданиями от матча со сборной России, который пройдет в рамках Кубка мира-2016.

«В матче против шведов выйдет Сергей Бобровский? Я много раз против него играл. Очень сильный вратарь. Быстрый, цепкий. Один из лучших голкиперов лиги в последние годы, и мы все это знаем. Поединок получится тяжелым, и это для нас вызов. Есть статистика, что больше всего голов за карьеру Овечкин забил мне? Но ведь он – один из лучших игроков. Мастер-снайпер, очень обученный и всегда нацелен на ворота. Отбить его бросок из круга вбрасывания нелегко», - сказал Лундквист.

Кубок мира-2016 пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто. Россияне в первом матче группового этапа турнира сыграют со шведами 18 сентября. Также российская сборная встретится с Северной Америкой и Финляндией.

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