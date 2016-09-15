Рикард Гренборг: Уважаю Знарка, как тренера и человека

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг рассказал о последней встрече с Олегом Знарком.

- Мы пересеклись со Знарком на тренировке «Вашингтона», пожали друг другу руки, сделали вместе селфи. Я уважаю его как тренера и человека, готового на все для своей команды.

- То есть вы теперь друзья?

- Я же сказал, что уважаю Знарка, - засмеялся главный тренер шведов, радуясь тому, как ловко ушел от ответа.

Кубок мира-2016 пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто. Россияне в первом матче группового этапа турнира сыграют со шведами 18 сентября. Также российская сборная встретится с Северной Америкой и Финляндией.

«Друзья ли мы со Знарком? Я его просто уважаю». Ответ шведского тренера (видео)



