Рикард Гренборг: Уважаю Знарка, как тренера и человека
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тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг рассказал о последней встрече с
Олегом Знарком.
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Мы пересеклись со Знарком на тренировке «Вашингтона», пожали друг другу руки,
сделали вместе селфи. Я уважаю его как
тренера и человека, готового на все для своей команды.
- То есть вы теперь друзья?
- Я же сказал, что уважаю Знарка, - засмеялся главный тренер шведов, радуясь тому, как ловко ушел от ответа.
Кубок
мира-2016 пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто. Россияне в первом матче
группового этапа турнира сыграют со шведами 18 сентября. Также российская
сборная встретится с Северной Америкой и Финляндией.
«Друзья ли мы со Знарком? Я
его просто уважаю». Ответ шведского тренера (видео)
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