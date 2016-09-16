Оскар Гарсия: Гол, который мы пропустили был «детским»

Главный тренер «Зальцбурга» Оскар Гарсия прокомментировал поражение своих подопечных от «Краснодара» (0:1) в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Мы плохо начали игру. Может быть из-за того, что футболисты «Зальцбурга» с большим уважением отнеслись к сопернику. Гол, который мы пропустили был «детским». Такие ошибки недопустимы в Лиге Европы», - цитирует Гарсию Laola.at

Единственный гол в матче на 37-й минуте первого тайма забил Жоазиньо с передачи Артура Енджейчика.

Видеообзор матча «Зальцбург» - «Краснодар» 0:1.