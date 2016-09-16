Оскар Гарсия: Гол, который мы пропустили был «детским»
Главный тренер «Зальцбурга» Оскар Гарсия прокомментировал поражение своих подопечных от «Краснодара» (0:1) в рамках группового этапа Лиги Европы.
«Мы плохо начали игру. Может быть из-за того, что футболисты «Зальцбурга» с большим уважением отнеслись к сопернику. Гол, который мы пропустили был «детским». Такие ошибки недопустимы в Лиге Европы», - цитирует Гарсию Laola.at
Единственный
гол в матче на 37-й минуте первого тайма забил Жоазиньо с передачи Артура
Енджейчика.
Видеообзор матча «Зальцбург» - «Краснодар» 0:1.
Матч
Зальцбург - Краснодар - 0:1 (0:1)
Голы
Жоаозиньо 37 (0:1).
Состав
Зальцбург: Вальке, Миранда, Юпамекано, Чалета-Чар, Ульмер, Уисдом (Лайнер, 30, Вандерсон, 80), Самассеку (Даббур, 73), Минамино, Лазаро, Бериша, Сориано
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Ахмедов (Газинский, 62), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 60), Петров, Каборе, Жоаозиньо (Калешин, 74), Смолов
Предупреждения:
Самассеку, 67; Сориано, 90 - Петров, 47; Каборе, 51; Лаборде, 85
Удаления:
нет - Петров, 70
Судья:
Мирослав Зелинка (Чехия)
Место и дата
15 сентября 22:05, Зальцбург Арена, Текстовая трансляция