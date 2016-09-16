Дмитрий Булыкин: Не думаю, что вернуться в игру «Зениту» помог тренер

Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Зенита» над «Маккаби» (4:3) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы.

- Пропустили необязательный первый гол. Потом засуетились, пропустили второй, третий. Появилась обескураженность. Пока приходили в себя, получили три гола. Я не думаю, что вернуться в игру «Зениту» помогла тренерская рука. Скорее, это заслуга футболистов, которые хотели забить. Смогли сравнять, а затем забили еще. Это уже психология футбола», - сказал Булыкин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» проигрывая по ходу матча «Маккаби» 0:3, отыгрался, забив за 15 минут четыре мяча.

Видеообзор матча «Маккаби» - «Зенит» 3:4.