Жулиано: Пять игр - пять мячей и четыре передачи. Идеальное начало

Бразильский полузащитник «Зенита» Жулиано прокомментировал волевую победу питерской команды над «Маккаби» (4:3) в групповом этапе Лиги Европы.

- Я очень быстро и здорово адаптировался в «Зените». Пять игр — пять мячей и четыре передачи. Идеальное начало! Но я надеюсь, что это только начало, у которого обязательно будет продолжение. Впереди еще целый сезон, и я хочу еще больше забить и отдать еще больше передач.

- Что происходило на поле в первые 77 минут до первого забитого гола «Зенита»?



- Это трудно объяснить: на протяжении всей игры мы хотели забить, просто в первом тайме нам это не удалось - соперник играл лучше. Во второй половине мы стали лучше контролировать мяч и игру в целом. Мы добавили в атаке и забили первый мяч. А за ним последовали еще три. Решающим стал второй гол — после него мы вновь поверили в себя и смогли вернуть себе игру.