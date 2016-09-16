Жулиано: Пять игр - пять мячей и четыре передачи. Идеальное начало
Бразильский
полузащитник «Зенита» Жулиано прокомментировал волевую победу питерской команды
над «Маккаби» (4:3) в групповом этапе Лиги Европы.
- Я очень быстро и здорово
адаптировался в «Зените». Пять
игр — пять мячей и четыре передачи. Идеальное начало! Но я надеюсь, что это
только начало, у которого обязательно будет продолжение. Впереди еще целый
сезон, и я хочу еще больше забить и отдать еще больше передач.
- Что происходило на поле в первые 77 минут до первого забитого гола
«Зенита»?
- Это трудно объяснить: на протяжении всей игры мы хотели забить, просто в первом тайме нам это не удалось - соперник играл лучше. Во второй половине мы стали лучше контролировать мяч и игру в целом. Мы добавили в атаке и забили первый мяч. А за ним последовали еще три. Решающим стал второй гол — после него мы вновь поверили в себя и смогли вернуть себе игру.
- Что вы сказали Маурисио, перед тем как исполнить? «Я дам тебе пас»?
- Да, я стоял перед воротами, но понимал, что не могу просто пробить, поэтому пришлось придумать что-то интересное. Я очень рад, что в этой встрече мне удалось помочь команде. Отмечу, что мне очень комфортно в «Зените», у нас отличная команда, и сейчас мы все пребываем в прекрасном настроении, - цитирует Жулиано официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит» проигрывая по ходу матча «Маккаби» 0:3, отыгрался, забив за 15 минут четыре мяча.
Видеообзор матча «Маккаби» - «Зенит» 3:4.
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция