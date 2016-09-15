Футболисты «Спартака» прилетели в Оренбург на матч 7-го тура РФПЛ
Футболисты московского «Спартака» прилетели в Оренбург, где проведут футбольный матч в рамках седьмого тура чемпионата России с местной командой.
Встреча состоится сегодня, 16 сентября и начнется в 17:00 по московскому времени.
Стоит отметить, что Денис Глушаков пропустит матч из-за микротравмы мышц правого бедра, а Лоренсо Мельгарехо из-за ушиба коленного сустава.
После шести матчей российской премьер-лиги столичный клуб возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 16 очков. «Оренбург» с четырьмя очками расположился на 15-м месте.
Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Оренбург - Спартак - 0:1 (0:1)1-й тайм
Голы
Промес 2 (0:1).
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов, Малых, Афонин, Воробьёв, Георгиев, Нехайчик, Прудников
Спартак: Ребров, Ещенко, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Ромуло, Промес, Ананидзе, Зе Луиш
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция