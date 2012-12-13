Финал женской Лиги чемпионов 2018 года пройдет в Киеве
Киев будет принимать финал женской Лиги чемпионов. Матч пройдет
в 2018 году.
Как сообщает сайт Федерации футбола Украины, финальный матч женской
Лиги чемпионов сезона 2017/2018 пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени
Лобановского. Ранее стало известно, что в Киеве на НСК «Олимпийский» пройдет и
финальный матч мужской Лиги чемпионов.
Напомним, что Киев будет впервые принимать
финал Лиги чемпионов. Ранее в Украине ее проводились финальные матчи крупных
европейских турниров. Стадион НСК «Олимпийский» в Киеве принимал матчи
Евро-2016, в том числе финальный матч Испания – Италия (4:0).
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