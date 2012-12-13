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Финал женской Лиги чемпионов 2018 года пройдет в Киеве

Максим Кравченко
Источник:  Федерация футбола УкраиныКомментарии

Киев будет принимать финал женской Лиги чемпионов. Матч пройдет в 2018 году.

Как сообщает сайт Федерации футбола Украины, финальный матч женской Лиги чемпионов сезона 2017/2018 пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Лобановского. Ранее стало известно, что в Киеве на НСК «Олимпийский» пройдет и финальный матч мужской Лиги чемпионов.

Напомним, что Киев будет впервые принимать финал Лиги чемпионов. Ранее в Украине ее проводились финальные матчи крупных европейских турниров. Стадион НСК «Олимпийский» в Киеве принимал матчи Евро-2016, в том числе финальный матч Испания – Италия (4:0).

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