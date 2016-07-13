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Испания обыграла Азербайджан, Казахстан выиграл у Коста-Рики

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В Колумбии продолжается чемпионат мира по мини-футболу. Сборная Испании обыграла команду Азербайджана, а сборная Казахстана выиграла у Коста-Рики.

Испанцы обыграли своих соперников со счетом 4:2. Сборная Испании лидирует в группе F c шестью очками после двух туров. Азербайджан пока идет вторым – три очка.

Казахстан обыграл команду Коста-Рики со счетом 3:1. На данный момент три сборные (Казахстан, Коста-Рика и Аргентина), выступающие в группе Е, имеют в активе по три очка. Аутсайдером является команда Соломоновых островов – ноль очков.

Чемпионат мира по мини-футболу

Колумбия

Группа F

Азербайджан – Испания – 2:4

Голы: Вассура, 3, Болинья, 40 – Вассура, 5, 14, оба в свои ворота, Фернандао, 28 Мигелин, 36

Коста-Рика – Казахстан – 1:3

Голы: Паниагуа, 15 – Дуглас, 1, Таку, 16, Лео, 21

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