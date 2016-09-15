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Виталий Кличко: Начинаем готовиться к финалу Лиги чемпионов в Киеве

Максим Кравченко
Источник:  FacebookКомментарии

Экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко поделился своим мнением по поводу решения УЕФА. Напомним, что УЕФА выбрал Киев в качестве места проведения финала Лиги чемпионов 2018 года.

«Друзья, поздравляю всех с тем, что финал Лиги чемпионов в 2018 году впервые состоится в Украине, в Киеве. Чем больше международных событий: культурных, спортивных и других – будет происходить в Киеве, тем лучше для столицы и для нашего государства. Также хочу поздравить с таким решением УЕФА и президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, который в Афинах продвигал Украину, нервничал и держал кулаки. Поэтому, прекращаем волноваться и начинаем готовиться.

А до большого футбольного события украинская столица будет принимать песенный конкурс Евровидение-2017. И мы уже начали подготовку, чтобы на высоком уровне провести Евровидение и достойно представить Киев и Украину», – написал Кличко на своей странице в Facebook.

Напомним, что Киев будет впервые принимать финал Лиги чемпионов. Ранее в Украине ее проводились финальные матчи крупных европейских турниров. Стадион НСК «Олимпийский» в Киеве принимал матчи Евро-2016, в том числе финальный матч Испания – Италия (4:0).

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