Виталий Кличко: Начинаем готовиться к финалу Лиги чемпионов в Киеве
Экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко поделился своим мнением по поводу решения УЕФА. Напомним, что УЕФА выбрал Киев в качестве места проведения финала Лиги чемпионов 2018 года.
«Друзья, поздравляю всех с тем, что финал Лиги чемпионов в 2018
году впервые состоится в Украине, в Киеве. Чем больше международных событий: культурных,
спортивных и других – будет происходить в Киеве, тем лучше для столицы и для
нашего государства. Также хочу поздравить с таким решением УЕФА и президента
Федерации футбола Украины Андрея Павелко, который в Афинах продвигал Украину,
нервничал и держал кулаки. Поэтому, прекращаем волноваться и начинаем
готовиться.
А до большого
футбольного события украинская столица будет принимать песенный конкурс
Евровидение-2017. И мы уже начали подготовку, чтобы на высоком уровне провести
Евровидение и достойно представить Киев и Украину», – написал Кличко на своей
странице в Facebook.
Напомним, что Киев будет впервые принимать
финал Лиги чемпионов. Ранее в Украине ее проводились финальные матчи крупных
европейских турниров. Стадион НСК «Олимпийский» в Киеве принимал матчи
Евро-2016, в том числе финальный матч Испания – Италия (4:0).