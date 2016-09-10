Дженсон Баттон: Неужели Формула-1 менее интересна людям, чем Pokemon Go?

Пилот команды «Макларен» Дженсон Баттон сравнил популярность Формулы-1 и игры Pokemon Go. Он пришел к выводу, что сравнение не в пользу его вида спорта.

«Думаю, что средний возраст болельщиков должен быть гораздо ниже, ведь сейчас у нас на решетке соревнуется 18-летний парень (Макс Ферстаппен). Средний возраст болельщиков Ф-1 где-то около 30, возможно, 40 лет. С этим нужно что-то делать. Необходимо привлекать молодое поколение», - цитирует Баттона Autosport.

Кроме того, Дженсон в Сингапуре показал журналистам фото, на котором огромная толпа людей играет в Pokemon Go.

«Это происходило вчера вечером в торговом центре. Все эти люди идут в одном направлении. Почему, спросите вы? Pokemon Go. В одном месте находится порядка 2000 человек, потому что там есть покемон.

Я, честно говоря, даже не знаю, что с ними нужно делать. Я не понимаю этого. Разве ты выигрываешь деньги, подарки или шоколадку? Бросьте, неужели Ф-1 менее интересна людям, чем это? Но, судя по всему, именно так и есть», - цитирует Баттона Autosport.

Pokemon Go – игра для мобильных устройств, которая была издана в США, Австралии и Новой Зеландии 6 июля 2016 года. В игре игроки используют мобильные устройства с GPS с возможностью находить, захватывать, сражаться и тренировать виртуальных существ, которых называют покемонами, которые появляются на экране, как если бы они находились в том же реальном месте, как и игрок.