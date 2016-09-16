Капелло может заменить де Бура на посту главного тренера «Интера»

Главный тренер миланского «Интера» Франк де Бур может быть отправлен в отставку. В качестве вероятной замены ему упоминается Фабио Капелло.

Напомним, что в матче группового турнира Лиги Европы «Интер» дома уступил «Хапоэлю» из Беэр-Шевы со счетом 0:2. Это поражение ослабило позиции главного тренера команды Франка де Бура. В чемпионате Италии «Интер» набрал четыре очка в трех первых матчах.

По данным calciomercato.com, следующий матч может стать для де Бура последним в команде. Если «Интер» в воскресенье проиграет «Ювентусу», то голландский специалист будет уволен. Также сообщается, что заменить его на посту главного тренера может экс-наставник сборной России Фабио Капелло.

По информации источника, за расторжение контракта «Интер» заплатит де Буру 1,5 миллиона евро.