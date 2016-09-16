Франк де Бур: Не могу понять, почему мы растерялись при счете 0:1
Главный тренер
миланского «Интера» Франк де Бур поделился впечатлениями после матча против «Хапоэля»
из Беэр-Шевы в Лиге Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.
«Нам нужно
проанализировать этот матч. Прежде всего, я хочу извиниться перед болельщиками,
которые пришли на игру, потому что нам не удалось победить. Мы слишком много
теряли мяч и были небрежными. Эдер попал в штангу, и во втором тайме мы
полностью контролировали игру, но Мурильо не смог забить со штрафного, и они не
дали нам пространства, чтобы забить гол.
Не понимаю, как можно
было растеряться при счете всего лишь 0:1, когда у нас было время отыграться.
Мы должны продолжать работать и больше не терять контроль над матчем, как
сегодня. Я зол, потому что мы могли забивать первыми. Нам нужно продолжать
работать. Уверен, мы можем играть лучше», - цитирует де Бура Football Italia.
Напомним, что в итальянских СМИ появилась информация о том, что де Бур может быть отправлен в отставку в случае поражения от «Ювентуса» в воскресенье. В таком случае его место может занять Фабио Капелло.
Матч
Интер - Хапоэль Б-Ш - 0:2 (0:0)
Голы
Витор 54 (0:1). Бузагло 69 (0:2).
Состав
Интер: Ханданович, Мурильо, Раноккиа, Нагатомо, Д'Амброзио, Брозович, Мело, Медель, Эдер, Паласио, Биабиани
Хапоэль Б-Ш: Гореш, Корхут, Витор, Таа, Цедек, Огу, Бузагло, Хобан, Мараньо, Нвакаеме, Биттон
Место и дата
15 сентября 22:05, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция