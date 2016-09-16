Франк де Бур: Не могу понять, почему мы растерялись при счете 0:1

Главный тренер миланского «Интера» Франк де Бур поделился впечатлениями после матча против «Хапоэля» из Беэр-Шевы в Лиге Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«Нам нужно проанализировать этот матч. Прежде всего, я хочу извиниться перед болельщиками, которые пришли на игру, потому что нам не удалось победить. Мы слишком много теряли мяч и были небрежными. Эдер попал в штангу, и во втором тайме мы полностью контролировали игру, но Мурильо не смог забить со штрафного, и они не дали нам пространства, чтобы забить гол.

Не понимаю, как можно было растеряться при счете всего лишь 0:1, когда у нас было время отыграться. Мы должны продолжать работать и больше не терять контроль над матчем, как сегодня. Я зол, потому что мы могли забивать первыми. Нам нужно продолжать работать. Уверен, мы можем играть лучше», - цитирует де Бура Football Italia.

Напомним, что в итальянских СМИ появилась информация о том, что де Бур может быть отправлен в отставку в случае поражения от «Ювентуса» в воскресенье. В таком случае его место может занять Фабио Капелло.