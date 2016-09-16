Барак Бахар: «Хапоэль» заставил «Интер» играть плохо

Главный тренер «Хапоэля» из Беэр-Шевы Барак Бахар поделился впечатлениями после матча с миланским «Интером» в Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Перед игрой я говорил, что мы будем готовы, что мы хорошо подготовились. Все, что мы запланировали, сработало. Я счастлив благодаря этому фантастическому результату.

«Интер» сыграл плохо? Я смотрю на свою команду. «Интер» - великолепная команда, но моя команда отлично сыграла и заставила их сыграть плохо. «Интер» остается топ-клубом», - цитирует Бахара Football Italia.

Ранее сообщалось, что из-за этого поражения главный тренер «Интера» Франк де Бур может быть отправлен в отставку. Его последний шанс – победа над «Ювентусом» в чемпионате Италии в воскресенье.