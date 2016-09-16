Барак Бахар: «Хапоэль» заставил «Интер» играть плохо
Главный тренер «Хапоэля»
из Беэр-Шевы Барак Бахар поделился впечатлениями после матча с миланским «Интером»
в Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.
«Перед игрой я говорил,
что мы будем готовы, что мы хорошо подготовились. Все, что мы запланировали,
сработало. Я счастлив благодаря этому фантастическому результату.
«Интер» сыграл плохо? Я
смотрю на свою команду. «Интер» - великолепная команда, но моя команда отлично
сыграла и заставила их сыграть плохо. «Интер» остается топ-клубом», - цитирует
Бахара Football Italia.
Ранее сообщалось, что
из-за этого поражения главный тренер «Интера» Франк де Бур может быть отправлен
в отставку. Его последний шанс – победа над «Ювентусом» в чемпионате Италии в
воскресенье.
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