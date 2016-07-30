Молодежное первенство. 7-й тур. «Томь» - «Арсенал», «Локомотив» - «Уфа» и другие матчи
Результаты матчей
седьмого тура молодежного первенства России.
Молодежное первенство
России
7-й тур
Оренбург (мол) - Спартак (мол) - 0:2 (0:1) Ломовицкий 44 (0:1). Руденко 53 (0:2). Оренбург (мол): Руденко, Пикин (Билюков, 82), Криворучко, Васиев (Иванов С., 67), Черязов (Оплеснин, 78), Хайбуллин (Лесовский, 71), Митренко (Иванов И., 81), Шогенов (Алтышев, 61), Рудаков, Рыбкин (Бойко, 72), Сарсенов Спартак (мол): Максименко, Миронов, Рассказов, Мамин, Сокол, Полубояринов (Мазуров, 90), Горовых (Володкин, 86), Бабаев (Никулин, 80), Ломовицкий, Цыганков, Руденко (Киселёв, 86) Сарсенов, 90 - Ломовицкий, 58 Александр Курбатов (Россия) 15 сентября 17:00, , Онлайн-трансляция Томь (мол) - Арсенал (мол) - 2:0 (0:0) 16 сентября 12:00, Труд, Онлайн-трансляция Локомотив (мол) - Уфа (мол) - 3:1 (0:0) 16 сентября 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция Урал (мол) - Анжи (мол) - 1:0 (0:0) 16 сентября 13:00, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция 17 сентября 14:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция Краснодар (мол) - Ростов (мол) 17 сентября 17:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция Крылья Советов (мол) - ЦСКА (мол) 18 сентября 11:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция 18 сентября 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
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Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Оренбург (мол) - Спартак (мол) - 0:2 (0:1)
Ломовицкий 44 (0:1). Руденко 53 (0:2).
Оренбург (мол): Руденко, Пикин (Билюков, 82), Криворучко, Васиев (Иванов С., 67), Черязов (Оплеснин, 78), Хайбуллин (Лесовский, 71), Митренко (Иванов И., 81), Шогенов (Алтышев, 61), Рудаков, Рыбкин (Бойко, 72), Сарсенов
Спартак (мол): Максименко, Миронов, Рассказов, Мамин, Сокол, Полубояринов (Мазуров, 90), Горовых (Володкин, 86), Бабаев (Никулин, 80), Ломовицкий, Цыганков, Руденко (Киселёв, 86)
Сарсенов, 90 - Ломовицкий, 58
Александр Курбатов (Россия)
15 сентября 17:00, , Онлайн-трансляция
Томь (мол) - Арсенал (мол) - 2:0 (0:0)
16 сентября 12:00, Труд, Онлайн-трансляция
Локомотив (мол) - Уфа (мол) - 3:1 (0:0)
16 сентября 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция
Урал (мол) - Анжи (мол) - 1:0 (0:0)
16 сентября 13:00, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция
17 сентября 14:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция
Краснодар (мол) - Ростов (мол)
17 сентября 17:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция
Крылья Советов (мол) - ЦСКА (мол)
18 сентября 11:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция
18 сентября 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция