Аргентина обыграла Соломоновы Острова, Иран выиграл у Марокко
В Колумбии продолжается
чемпионат мира по мини-футболу. Сборная Аргентины обыграла команду Соломоновых
островов, а Иран выиграл у сборной Марокко.
Аргентинцы одержали
победу со счетом 7:3. Иранцы победили со счетом 5:3. После победы сборная
Аргентины вышла в лидеры группы Е, имея в активе шесть очков. Сборная Ирана
набрала три очка и занимает третье место в группе F, Марокко занимает последнее
место – ноль очков.
Чемпионат мира по
мини-футболу
Колумбия
Группа Е
2-й тур
Аргентина – Соломоновы острова
– 7:3
Группа F
Иран – Марокко – 5:3
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