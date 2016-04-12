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Аргентина обыграла Соломоновы Острова, Иран выиграл у Марокко

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В Колумбии продолжается чемпионат мира по мини-футболу. Сборная Аргентины обыграла команду Соломоновых островов, а Иран выиграл у сборной Марокко.

Аргентинцы одержали победу со счетом 7:3. Иранцы победили со счетом 5:3. После победы сборная Аргентины вышла в лидеры группы Е, имея в активе шесть очков. Сборная Ирана набрала три очка и занимает третье место в группе F, Марокко занимает последнее место – ноль очков.

Чемпионат мира по мини-футболу

Колумбия

Группа Е

2-й тур

Аргентина – Соломоновы острова – 7:3

Группа F

Иран – Марокко – 5:3

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