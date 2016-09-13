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Британские СМИ сообщили, что Агуэро продлил контракт с «Манчестер Сити»

Максим Кравченко
Источник:  The TelegraphКомментарии

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро продлил действующий контракт. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным The Telegraph, Агуэро продлил контракт до лета 2020 года. Стороны решили активировать опцию продления контракта на год, которая была предусмотрена в соглашении, истекавшем 30 июня 2019 года. Теперь же срок его действия продлен на 12 месяцев. Официально клуб пока не подтвердил эту информацию.

В текущем сезоне 28-летний Серхио Агуэро провел пять матчей и забил девять мячей.

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