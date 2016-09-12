Примера. 4-й тур. «Бетис» - «Гранада» и другие матчи
Результаты матчей
четвертого тура чемпионата Испании.
Примера
4-й тур
16 сентября 21:45, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция 17 сентября 14:00, Бутарке, Онлайн-трансляция 17 сентября 17:15, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция 17 сентября 19:30, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция 17 сентября 21:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция 18 сентября 13:00, Эль Садар, Онлайн-трансляция 18 сентября 17:15, Сан Мамес, Онлайн-трансляция 18 сентября 19:30, Мадригал, Онлайн-трансляция 18 сентября 21:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция 19 сентября 21:45, Мендисорроса, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
Матч
Место и дата
16 сентября 21:45, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция
17 сентября 14:00, Бутарке, Онлайн-трансляция
17 сентября 17:15, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция
17 сентября 19:30, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция
17 сентября 21:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция
18 сентября 13:00, Эль Садар, Онлайн-трансляция
18 сентября 17:15, Сан Мамес, Онлайн-трансляция
18 сентября 19:30, Мадригал, Онлайн-трансляция
18 сентября 21:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция
19 сентября 21:45, Мендисорроса, Онлайн-трансляция