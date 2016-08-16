ФИФА может отказаться от «Золотого мяча» и вернуться к вручению собственной премии
ФИФА и журнал France Football ведут
переговоры о будущем премии «Золотой мяч». Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Mundo
Deportivo, новый президент ФИФА Джанни Инфантино усомнился в необходимости
вручения совместной премии. Не исключено, что стороны примут решение вернуться
к старому формату вручения премии. Напомним. что ранее «Золотой мяч» вручал France
Football, а ФИФА награждал лучших футболистов
мира по их версии собственным призом.
Напомним, что «Золотой мяч» ФИФА футболисты получают с 2010
года.
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