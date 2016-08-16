ФИФА может отказаться от «Золотого мяча» и вернуться к вручению собственной премии

ФИФА и журнал France Football ведут переговоры о будущем премии «Золотой мяч». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Mundo Deportivo, новый президент ФИФА Джанни Инфантино усомнился в необходимости вручения совместной премии. Не исключено, что стороны примут решение вернуться к старому формату вручения премии. Напомним. что ранее «Золотой мяч» вручал France Football, а ФИФА награждал лучших футболистов мира по их версии собственным призом.

Напомним, что «Золотой мяч» ФИФА футболисты получают с 2010 года.