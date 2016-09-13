«Зальцбург» – «Краснодар». Смолов стал лучшим игроком матча по единоборствам и обводкам

В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Краснодар» в гостях обыграл австрийский «Зальцбург» – 1:0.

По данным InStat, команды владели мячом по 50% времени. Австрийцы сделали больше передач – 497 (точность – 81%) против 483 (83%) у «Краснодара», выиграли больше единоборств – 96 против 92, совершили больше обводок – 34 (удачные – 65%) против 28 (64%) и удачных отборов мяча – 25 против 16. «Краснодар» превзошел соперника по ударам по воротам – 9 (3 в створ) против 6 (2).

Наибольшее количество передач сделал Бериша – 83 (точность – 83%). Самым активным в единоборствах был Смолов – 34 (выигранные – 32%). Он же чаще всех шел в обводку – 10 раз (удачные – 6). Больше всех фолов совершил Куасси – 4.