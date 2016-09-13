«Зальцбург» – «Краснодар». Смолов стал лучшим игроком матча по единоборствам и обводкам
В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Краснодар» в гостях обыграл австрийский «Зальцбург» – 1:0.
По данным InStat, команды владели мячом по 50% времени. Австрийцы сделали больше передач – 497 (точность – 81%) против 483 (83%) у «Краснодара», выиграли больше единоборств – 96 против 92, совершили больше обводок – 34 (удачные – 65%) против 28 (64%) и удачных отборов мяча – 25 против 16. «Краснодар» превзошел соперника по ударам по воротам – 9 (3 в створ) против 6 (2).
Наибольшее количество передач сделал Бериша – 83 (точность – 83%). Самым активным в единоборствах был Смолов – 34 (выигранные – 32%). Он же чаще всех шел в обводку – 10 раз (удачные – 6). Больше всех фолов совершил Куасси – 4.
Матч
Зальцбург - Краснодар - 0:1 (0:1)
Голы
Жоаозиньо 37 (0:1).
Состав
Зальцбург: Вальке, Миранда, Юпамекано, Чалета-Чар, Ульмер, Уисдом (Лайнер, 30, Вандерсон, 80), Самассеку (Даббур, 73), Минамино, Лазаро, Бериша, Сориано
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Ахмедов (Газинский, 62), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 60), Петров, Каборе, Жоаозиньо (Калешин, 74), Смолов
Предупреждения:
Самассеку, 67; Сориано, 90 - Петров, 47; Каборе, 51; Лаборде, 85
Удаления:
нет - Петров, 70
Судья:
Мирослав Зелинка (Чехия)
Место и дата
15 сентября 22:05, Зальцбург Арена, Текстовая трансляция