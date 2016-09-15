КХЛ. «Барыс» - СКА, «Автомобилист» - ЦСКА и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Матч
Барыс - СКА - 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Старченко (Рымарев), 1:52 (1:0 - бол.). Войнов (Ковальчук), 3:31 (1:1 - бол.). Даллмэн (Боченски), 4:07 (2:1 - бол.). Баркер (Боченски), 8:19 (3:1). Коскиранта (Мозес), 13:13 (3:2).
Место и дата
16 сентября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Югра - Северсталь - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
16 сентября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция
Матч
Автомобилист - ЦСКА - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
16 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 сентября 19:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически