Гурбан Гурбанов: Всем нам показалось, что арбитр симпатизировал «Словану»
Главный тренер «Карабаха»
Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями после матча против чешского «Слована» в
Лиге Европы. Напомним, что игра завершилась вничью – 2:2.
- Игра получилась очень тяжелой. Мы хотели хорошо
стартовать в турнире и, несмотря на то, что счет сравняли на последней минуте,
я остался доволен командой. Важно в таких турнирах играть до конца. Хороший
опыт получился для нас. Были хорошие моменты, мы могли повести в счете. Трудно
было собраться после второго гола соперника, но игроки справились с этим.
Каждое очко в этом турнире важно. Легких игр у нас не будет. Они укрепляют нас,
и мы будем сражаться до конца.
- Вам не кажется, что арбитр встречи
симпатизировал сопернику?
- Всем нам так показалось. Не могу не признать это. К тому же, это такая команда, которая в первую очередь не дает играть сопернику, - цитирует Гурбанова Azerisport.
Напомним, что «Карабах» сравнял счет в концовке матча благодаря точному удару капитана команды Рашада Садыхова.
Матч
Карабах - Слован Лб - 2:2 (1:1)
Голы
Сикора 1 (0:1). Мичел 7 (1:1). Барош 68 (1:2). Садыхов 90 (2:2).
Состав
Карабах: Шехич, Аголли (Мадатов, 86), Медведев, Юнусзаде, Садыхов, Гараев (Исмайлов, 76), Кинтана, Мичел, Алмейда, Рейналдо, Ндлову (Муарем, 66)
Слован Лб: Дубравка, Говорка, Цоуфал, Латка, Бартошак, Брейте, Бартль (Карафиат, 65), Фолпрехт, Сикора (Нитриански, 85), Вух, Барош (Сукенник, 75)
Предупреждения:
Судья:
Штефан Клосснер (Швейцария)
Место и дата
15 сентября 18:00, Стадион Олимпийского комплекса, Онлайн-трансляция