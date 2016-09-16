Гурбан Гурбанов: Всем нам показалось, что арбитр симпатизировал «Словану»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями после матча против чешского «Слована» в Лиге Европы. Напомним, что игра завершилась вничью – 2:2.

- Игра получилась очень тяжелой. Мы хотели хорошо стартовать в турнире и, несмотря на то, что счет сравняли на последней минуте, я остался доволен командой. Важно в таких турнирах играть до конца. Хороший опыт получился для нас. Были хорошие моменты, мы могли повести в счете. Трудно было собраться после второго гола соперника, но игроки справились с этим. Каждое очко в этом турнире важно. Легких игр у нас не будет. Они укрепляют нас, и мы будем сражаться до конца.

- Вам не кажется, что арбитр встречи симпатизировал сопернику?

- Всем нам так показалось. Не могу не признать это. К тому же, это такая команда, которая в первую очередь не дает играть сопернику, - цитирует Гурбанова Azerisport.

Напомним, что «Карабах» сравнял счет в концовке матча благодаря точному удару капитана команды Рашада Садыхова.