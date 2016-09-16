Паулу Фонсека: «Шахтер» провел отличный матч

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против турецкого «Коньяспора». Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Мы сегодня провели отличный матч по очень тяжелому сценарию, который бывает в футболе. Соперник действовал близко к своей штрафной и был полностью закрыт в обороне. При такой игре порой очень сложно найти пространство. Тем не менее мы его искали и хорошо держали мяч. При столь тяжелом сценарии мы создали огромное количество моментов.

Если не ошибаюсь, у нас было 73 процента владения мячом, что, в принципе, нелегко в выездном поединке. Думаю, сегодняшнюю победу мы полностью заслужили. Не давали сопернику создавать каких-либо опасных моментов. Повторюсь, мы провели отличный матч», - цитирует Фонсеку официальный сайт «Шахтера».

Напомним, что единственный мяч в этой игре забил нападающий «горняков» Факундо Феррейра.