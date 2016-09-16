Паулу Фонсека: «Шахтер» провел отличный матч
Главный тренер донецкого
«Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против
турецкого «Коньяспора». Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
«Мы сегодня провели
отличный матч по очень тяжелому сценарию, который бывает в футболе. Соперник
действовал близко к своей штрафной и был полностью закрыт в обороне. При такой
игре порой очень сложно найти пространство. Тем не менее мы его искали и хорошо
держали мяч. При столь тяжелом сценарии мы создали огромное количество
моментов.
Если не ошибаюсь, у нас
было 73 процента владения мячом, что, в принципе, нелегко в выездном поединке.
Думаю, сегодняшнюю победу мы полностью заслужили. Не давали сопернику создавать
каких-либо опасных моментов. Повторюсь, мы провели отличный матч», - цитирует
Фонсеку официальный сайт «Шахтера».
Напомним, что единственный мяч в этой игре забил нападающий «горняков» Факундо Феррейра.
Матч
Коньяспор - Шахтер - 0:1 (0:0)
Голы
Феррейра 75 (0:1).
Состав
Коньяспор: Киринтили, Дуглас, Скубич, Вукович, Туран, Йенссон (Сонмез, 83), Байич (Хора, 69), Чамдали, Али Чахинер, Милошевич (Меха, 77), Гаджиахметович
Шахтер: Пятов, Исмаили, Бутко, Кучер, Ракицкий, Бернард (Тайсон, 65), Коваленко (Малышев, 90), Марлос, Степаненко, Фред, Феррейра (Эдуардо, 88)
Предупреждения:
Туран, 10; Байич, 14 - Фред, 73
Место и дата
15 сентября 22:05, Торку Арена, Текстовая трансляция