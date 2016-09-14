53 британских олимпийца имели официальное разрешение от WADA на прием допинга

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) обнародовало список из 53 британских спортсменов, которым было разрешено в терапевтических целях принимать вещества, которые входят в список запрещенных, сообщает BBC.

Все эти спортсмены являются участниками Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Среди них трехкратный победитель «Тур де Франс» Крис Фрум и пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту Брэдли Уиггинс.

Файлы, которые раскрыли эту информацию, были украдены хакерской группой Fancy Bears из базы WADA. Ранее стало известно о том, что хакерская группа взломала базу данных WADA и опубликовала документы, согласно которым гимнастка Симоне Байлс, а также теннисистки Серена и Винус Уильямс получили разрешение на использование запрещенных препаратов по состоянию здоровья. В четверг хакеры опубликовали имена 25 участников Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, которым было разрешено употреблять допинг.