Александр Поветкин: Хочу еще раз встретиться с Кличко. На этот раз я с ним справлюсь

Российский тяжеловес Александр Поветкин поделился своим мнением по поводу возможного реванша с Владимиром Кличко.

- Я 31 раз выходил на профессиональный ринг и потерпел при этом лишь одно поражение — от Владимира Кличко. Естественно, я хочу встретиться с ним еще раз. Три года назад, когда мы дрались с ним в Москве, бой прошел для меня достаточно сложно. За это время я набрался опыта и прибавил в мастерстве. Думаю, сейчас я с ним справлюсь, - цитируют Поветкина «Известия».

Напомним, что бой Кличко - Поветкин прошел 5 октября в Москве. Тогда победу одержал украинец единогласным решением судей.